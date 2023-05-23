Игрок TES V Skyrim показал насколько мощным оружием может быть простая удочка: забавное видео

Поклонник легендарной Skyrim сделал необычное открытие об обычной удочке, доказав, что даже сейчас можно найти что-то новое в эпической RPG. Забавное видео – в материале.

Даже спустя 12 лет после первого выхода, культовая ролевая игра от Bethesda Softworks все еще имеет чем удивить игроков.

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Пользователь Reddit под ником Ebony_Phoenix обнаружил, что даже обычная удочка для ловли рыбы в умелых руках может стать смертоносным оружием.

В ролике из своего прохождения игры, игрок приблизился к врагу сзади и поразил ничего не подозревающего NPC, нанеся существенный вред его здоровью.

Однако еще большее удивление у Ebony_Phoenix вызвал следующий удар, после которого удочка одним чистым движением отрезала голову врага так, будто это была острая самурайская катана.

Забавное видео

Рыбалка была добавлена в юбилейное издание Skyrim в 2021 году, чтобы отметить десятую годовщину игры.

С тех пор, несомненно, многие знали, что удочку можно использовать как оружие.

Орудие даже находится в разделе "Оружие" на экране инвентаря, но искреннее удивление Ebony_Phoenix тому, насколько мощным является этот предмет есть лишь одним из многих примеров того, как игроки открывают некоторые скрытые секреты игры даже по сей день.