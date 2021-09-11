Фанатам NieR: Automata точно понравится – увлекательный трейлер игры Project Eve

Студия ShiftUp представила геймплейный трейлер приключенческого боевика Project Eve и геймерам в сети он безумно понравился. Подробнее о проект в материале.

На PlayStation Showcase 2021 японские разработчики из ShiftUp продемонстрировали геймплей интенсивной игры в жанре "beat 'em up" – Project Eve. Проект точно придется по вкусу фанатам жанра, ведь его создатели вдохновлялись достаточно успешными и известными франшизами.

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В 2017 году свет увидела Nier: Automata, разработанная PlatinumGames. Игра переносит игроков в далекое будущее, где андроиды и машины столкнулись в, казалось бы, бесконечной войне. Сложный и глубокий сюжет игры в комплекте с непрерывным экшеном обеспечил проекту большую любовь геймеров и коммерческий успех, открывшие путь для игр подобной стилистики, таких как Project Eve.

События приключенческого проекта будут происходить в недалеком будущем на разрушенной Земле, а игроков будут ожидать бесконечные битвы с опасными, до этого невиданными врагами. Главным персонажем игры станет могущественная Ева, вооруженная огромным мечом, а на ее пути будут попадаться харизматичные товарищи помощь которых в этом жестоком мире будущего крайне необходима.

Геймплейный трейлер Project Eve



Геймерам в сети безумно понравился трейлер проекта. Еще бы, ведь сами разработчики рассказали, что черпали вдохновение из таких мастодонтов индустрии как уже упомянутый NieR: Automata, God of War и Bayonetta. Захватывающий игровой процесс Project Eve, показанный на PlayStation Showcase 2021, с невероятными локациями, гигантскими врагами, живописными боями и харизматичной героиней стал одним из открытий выставки и заставил многих любителей видеоигр добавить игру в свой "список желаемого".

Единственным минусом можно назвать временное отсутствие информации о дате релиза, однако проект будет доступен на большом разнообразии игровых устройств: ПК, Xbox One, PlayStation 4 и PlayStation 5.