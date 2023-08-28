Фанаты Forza Motorsport отменяют предварительный заказ на игру из-за "странного" решения разработчиков

Некоторые поклонники серии гонки Forza Motorsport начали отменять предварительный заказ игры и призывают делать это других, а все из-за противоречивого решения разработчиков. Детальнее – в материале.

Ажиотаж перед выходом новой части Forza Motorsport резко уменьшился после того, как Turn 10 Studios раскрыли очень противоречивое решение касающееся игрового процеса в многопользовательском режиме.

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Прошло более шести лет с момента релиза последней Motorsport и вот разработчики из Turn 10 начали активно радовать фанатов подробностями об автомобилях, трассах и полностью переработанной модели физики шин, что появятся в новой игре серии, которая должна выйти уже 10 октября.

Однако новость о том, что частота кадров на ПК будет иметь лимит в 60 FPS в многопользовательском режиме, вызвала большое возмущение среди поклонников.

Ограничение частоты кадров призвано обеспечить последовательный и конкурентоспособный опыт онлайн-гонок для всех игроков на различных аппаратных конфигурациях ПК и консолях Xbox Series X|S, – заявили в Turn 10 Studios.

Но для некоторых геймеров, особенно для тех, кто много "вложил" в создание монструозных ПК – это чувствуется как нож в спину.

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Комментарии вроде "Вау! Это ужасная идея. Потеряете много игроков на ПК" и "Абсолютная чушь. Как подобные решения принимаются в 2023 году?" заполонили социальные сети разработчиков и разные форумы.

Некоторые поклонники дошли до того, что отменили свои предварительные заказы и призвали других сделать то же самое.

В то же время в сети предполагают, что такое ограничение частоты кадров может быть способом скрыть недостатки физического движка игры.