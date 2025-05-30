Фанаты Elden Ring назвали первого актера, которого хотят видеть в будущем фильме

Поклонники видеоигр обожают выбирать актеров на роли в экранизациях своих любимых игровых проектов. Не так давно они узнали о подготовке фильма по Elden Ring, поэтому мигом взялись подыскивать идеальных кандидатов. Очевидно, что на мнение создателей или желание самих авторов это никак не повлияет, но все же весьма интересно знать, с какими реальными людьми фанаты ассоциируют персонажей.

Кого фанаты хотят видеть в экранизации

Больше всего обсуждений сейчас вызывает кандидатура Чарльза Дэнса, известного по роли Тайвина Ланнистера в "Игре престолов". Пользователи Reddit представляют его в образе Гидеона Офнира, также известного как "Всезнающий", сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

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Гидеон – один из боссов игры, хоть и необязательный. Он является одним из так называемых Запятнанных, а также ключевой фигурой Круглого стола. Его можно встретить в Лейнделе. Образ персонажа – это совокупность интеллекта, холодного расчета и силы, и именно такие черты фанаты приписывают Чарльзу Дэнсу после того, как он воплотил роль Тайвина Ланнистера.

Некоторые поклонники также вспомнили Джо МакГанна, актера, который озвучивал Гидеона в игре. Хотя его участие в полнометражном фильме пока что не подтверждено, фанаты считают, что именно он идеально вписывается в роль.

На данный момент официального кастинга к фильму Elden Ring не объявлен. Съемки поручили Алексу Гарленду, которого вы можете знать по таким лентам, как "28 лет спустя", "Восстание Штатов", высокооцененная "Аннигиляция", Ex Machina, Судья Дредд 2012 года, "28 недель спустя", "Ад" и "Не отпускай меня", снятого по одноименному роману Кадзуо Ишигуро.

Съемками занимается культовая студия A24 вместе с Bandai Namco. Ожидается, что Джордж Мартин также будет привлечен к производству, как продюсер, поскольку он приложил руку и к разработке оригинальной игры.