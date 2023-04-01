Фанаты Resident Evil 4 нашли забавный способ поиздеваться над новыми игроками

Поклонники Resident Evil 4 решили устроить флешмоб и немного поиздеваться над новыми игроками, которые приобрели ремейк. Они запустили целый флешмоб, имеющий несколько неприятные последствия для новичков.

"Старые" поклонники начали массово советовать новичкам стрелять в озеро, чтобы получить ценную награду. Но на самом деле результат будет совсем другим, рассказывает 24 Канал.

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Ловушка для новичков Resident Evil 4

В оригинальной Resident Evil 4 была интересная "пасхалка", которая перекочевала и в обновленную версию. Если главный герой Леон Кеннеди стрельнет в озеро, то оттуда вылезет огромная рыба и съест его. После этого придется начинать прохождение с последнего сохранения.

Старые фанаты Resident Evil 4 начали везде, где только можно, советовать новым покупателям ремейка испытать удачу со стрельбой в водную гладь. Они утверждали, что таким способом удастся получить уникальный костюм для Леона.

Монстр из озера в Resident Evil 4: смотрите видео

Поклонники заполонили своими советами отзывы в Steam и TikTok. Как следствие, флешмоб сработал: многие новые пользователи повели себя, поэтому их съела огромная рыба. Это подтверждают рецензии в Steam от недовольных игроков, сетующих на обман.