Вакансии известной студии намекают на вероятное продолжение легендарного шутера

Геймеры снова проанализировали вакансии в мире разработки видеоигр и выяснили, что одна из самых культовых серий шутеров в истории индустрии может получить новую часть. Детальнее – в материале.

Только недавно, слухи о разработке новой части God of War появились благодаря появлению интересной вакансии в студии Santa Monica Studio и вот уже другие разработчики всколыхнули сердца геймеров подобным образом.

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То, что в 1981 году началось как чудаковатая приключенческая игра, сосредоточенная в основном на стелсе, чуть более десяти лет спустя стало основой для Wolfenstein 3D – проекта, по сути создавшего жанр FPS за год до выхода легендарного Doom.

Серия вернулась к геймерам в 2014 году с Wolfenstein: The New Order, разработанной MachineGames.

Трейлер The New Order: видео

Игра стала настоящим хитом и породила сиквел и спин-оффы, а также признана одной из лучших FPS-серий 2010-х годов.

Теперь список вакансий студии указывает на то, что Wolfenstein 3 может быть в производстве или, по крайней мере, в его начале.

Это заметил пользователь Reddit под ником Hard2DaC0re, отметив, что ZeniMax (издатели и владельцы MachineGames) ищут старшего аниматора.

Описание вакансии отмечает, что кандидат должен иметь страсть к захватывающим шутерам от первого лица и опыт участия в полном цикле разработки по крайней мере одной игры AAA уровня.

Кроме того, в разделе "желательные навыки" отмечено хорошее знание игр, разработанных студией MachineGames.

На этот момент, никакой информации о вероятном продолжении нет, однако все поклонники шутеров совершенно точно были бы не прочь увидеть еще одну качественную игру от MachineGames в знакомом сетинге.