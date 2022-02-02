Фантастический онлайн и 99% положительных отзывов: Steam покоряет игра Vampire Survivors

У Steam внезапно очень популярной стала игра Vampire Survivors, вышедшая еще в декабре. Интересно, что от пользователей этого сервиса она получила 99% положительных отзывов.

В середине декабря в раннем доступе Steam вышла видеоигра с названием Vampire Survivors. В первые недели этот проект не пользовался спросом среди геймеров, а его пиковый онлайн едва достигал показателя в сто активных игроков. Правда, в начале января все внезапно изменилось, а видеоигра уже стала одной из самых успешных в Steam.

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Стоит начать с того, что Vampire Survivors – это минималистичная казуальная игра с элементами "рогалика", в которой нужно бороться с разнообразными монстрами. Правда, атакует протагонист автоматически, поэтому самостоятельно игроки должны только двигаться и собирать различные ресурсы. Последние можно тратить на новое вооружение, а также на прокачку главного героя. Добавим, что этот проект геймплейно напоминает видеоигру Crimsonland.

Трейлер видеоигры Vampire Survivors: видео

Популярным этот проект сделали блогеры, которые неожиданно заинтересовались им в начале января. После нескольких обзоров и трансляций оказалось, что это феноменальный проект, способный надолго "затянуть" любого геймера.

А ярким подтверждением этих слов может служить рейтинг видеоигры в Steam. Дело в том, что от пользователей этого сервиса игра Vampire Survivors получила 99% положительных отзывов, а оценило ее уже более 20 тысяч геймеров. Запрыгнула она и в топ продаж Steam, правда, разместилась за пределами десятки лучших.

Также игра Vampire Survivors может похвастаться и фантастическим онлайном. Согласно данным ресурса SteamDB, в пиковый момент в нее играло более 51 тысячи игроков. Стоит отметить, что онлайн пока не проседает, а в целом видеоигре почти ежедневно покоряется показатель в 50 тысяч активных геймеров. А это значит, что сейчас ее можно смело называть одной из самых популярных в этом сервисе.

Напоследок отметим, что вышла видеоигра лишь на PC, а ее страницу можно найти только в Steam. Также добавим, что игра Vampire Survivors стоит всего 59 гривен.

Видеоигра Vampire Survivors / Фото из магазина Steam