В Far Cry 6 нашли забавную пасхалку зашифрованную азбукой Морзе: о чем в ней говорится

Одному из игроков Far Cry 6 удалось обнаружить в игре небольшое скрытое сообщение, написанное азбукой Морзе, и оно как минимум, очень остроумное. Подробнее в материале.

Несмотря на то, что очередная часть известной франшизы Far Cry вышла только неделю назад, игрокам уже удалось раскрыть немало интересных тайн, скрытых разработчиками. Учитывая то, насколько огромный мир Яры, в игре абсолютно точно еще осталось множество пасхалок, однако вряд ли они такие же сообразительные как та, которую нашли совсем недавно.

К теме Троллинг от разработчиков: игроки в Far Cry 6 нашли оригинальную пасхалку на Assassin's Creed

Чем амбициозней становятся игры с точки зрения масштаба истории и размеров игрового мира, тем изобретательнее становятся разработчики в вопросах добавления "секретного содержания" в виде пасхалок или тайн и серия Far Cry не стала исключением из этого правила.

Пользователь Reddit под ником infinite_spinergy поделился с сообществом интересной находкой. В одной из игровых локаций, геймер столкнулся с последовательностью звуков, подозрительно напомнивших ему азбуку Морзе. Сначала пользователь подумал, что это лишь совпадение, но потом все же решил попробовать расшифровать послание. Каково же было его удивление, когда это удалось, а текст сообщения гордо заявлял:

Кэмерон Бриттон – лучший звукорежиссер всех времен.

Эта, безусловно, сообразительная пасхалка, которую не так много игроков в силах заметить, весьма понравилась поклонникам Far Cry 6. Ее герой – Кэмерон Бриттон, оказался уже бывшим работником студии Ubisoft Toronto и проработал в ней около 10 лет.

Незадолго до релиза игры, саунд дизайнер перешел на ту же должность в другую компанию – Tencent Games, а это своеобразное послание, очевидно, оставил на добрую память о плодотворно проведенных годах на прежнем месте работы.

С нетерпением будем наблюдать за тем, какие еще секреты удастся найти геймерам в живописном мире Far Cry 6.