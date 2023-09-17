Одно из фаталити в Mortal Kombat 1 чтит знаменитую сцену из культового фильма Тарантино

Поклонники Тарантино и Mortal Kombat 1 были удивлены, увидев в игре идеально воспроизведенную сцену из одного из культовых фильмов режиссера. Зрелищное видео – в материале.

Хотя Mortal Kombat 1 только совсем недавно вышел в раннем доступе для обладателей премиум версии, геймеры уже успели пройти игру и взяться за исследование ее секретов и поиски "пасхалок", сообщает 24 Канал.

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Одна из них оказалась ну совсем на поверхности. Дело в том, что в игре есть некий Шудзинко – бонусный персонаж системы Kameo, которого игроки могут получить за предварительный заказ игры.

Фаталити этого бойца чрезвычайно похоже на сцену из культового фильма режиссера Квентина Тарантино – "Убить Билла".

Один из "отцов" серии Mortal Kombat – Эд Бун саркастически прокомментировал этот момент, сказав "О чем вы? Мы не черпаем вдохновение из фильмов", явно намекая на обратное.

Момент в игре и фильме: смотреть видео

Кроме очевидного копирования сцены, сам Шудзинко очень похож на Пай Мэй, мастера боевых искусств, который и научил смертоносной технике знаковую персонажку Умы Турман.

Мастер в фильме и герой игры / Фото с Dexerto

Ввиду того, насколько создатели Mortal Kombat 1 любят добавлять в игры серии героев фильмов, нам следует ожидать еще больше подобного контента в будущих DLC.