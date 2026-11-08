Легендарная Star Wars пополнилась новым космическим симулятором – игра доступна всем желающим бесплатно

Поклонники космической саги получили настоящий подарок. Команда энтузиастов выпустила бесплатный симулятор Fate of the Galaxy, который воссоздает атмосферу оригинальной кинотрилогии.

Масштабные сражения в космосе теперь доступны всем желающим, сообщает 24 Канал.

Возрождение классики и выбор своей стороны силы

Проект Fate of the Galaxy – это, по сути, новая игра на движке культовой игры FreeSpace 2, вышедшей еще в конце 1990-х годов.

Энтузиасты работали над ней в течение длительного времени, чтобы максимально точно передать дух оригинальных фильмов Джорджа Лукаса.

В результате игроки могут принять участие в полноценных сюжетных кампаниях или создавать собственные миссии, соревноваться с друзьями и просто наслаждаться космическими сражениями.

Игровой процесс позволяет испытать свои силы в роли пилота различных фракций.

Выбирайте – играть за пилота Альянса повстанцев, Галактической Империи или в качестве независимого авантюриста и наемника,

– прокомментировала команда разработчиков.

Трейлер проекта: смотрите видео

Разработчики подготовили более 60 моделей космических кораблей, каждый из которых получил детально воссозданную кабину и гибкую настройку вооружения.

Боевая система делает акцент на лазерном оружии, тогда как ракеты и торпеды требуют стратегического расчета.

Fate of the Galaxy поддерживает управление как с помощью мыши и клавиатуры, так и с помощью джойстиков или шлемов виртуальной реальности. Кроме того, игра отлично оптимизирована и работает даже на компьютерах без дискретной видеокарты.

Главная особенность проекта – его полная некоммерчность. Авторы создали игру исключительно из любви к вселенной "Звездных войн", поэтому она не содержит микротранзакций и не принимает никаких пожертвований.

Скачать фанатский космосим можно для Windows, Linux и macOS на официальном сайте.