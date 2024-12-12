Блогер довел поклонников FIFA 17 до слез с помощью ИИ – интересные фото

Игровой блогер, специализирующийся на симуляторах футбола, использовал искусственный интеллект чтобы состарить легендарное поле с FIFA 17, чем вызвал бешеную волну ностальгии у фанатов игры.

Пользователь соцсети X ناصر создал интересные изображения, которые точно заинтересуют всех фанатов франшизы футбольных симуляторов FIFA, информирует 24 Канал со ссылкой на его сообщение.

Интересно Звездный футболист мадридского Реала показал свою команду мечты в EA FC 25

Фото, которые вызывают ностальгию

Игровой блогер поделился в X интересной серией изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Он взял легендарное изображение из FIFA 17, которое служило задним фоном для меню игры, в частности в режиме Ultimate Team и состарил его, навеяв на локацию интересный шарм упадка.

Постаревший легендарный стадион / Фото ناصر

Сотни поклонников игры оставили комментарии под сообщением, заявив, что он вызывает щемящую ностальгию по сотням часов, проведенными в этой части известной серии EA Sports.

Заставили плакать взрослого мужчину,

– прокомментировал изображение другой популярный блогер NickRTFM.

Всего за сутки творение ناصر набрало почти 6 миллионов просмотров и более 24 тысяч лайков в X.