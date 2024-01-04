Доминирование FIFA в британских чартах прервалось впервые за 10 лет: какая игра обошла серию

В 2023 году в Великой Британии впервые за 10 лет лидером продаж среди физических копий видеоигр стала не игра серии FIFA от Electronic Arts. В последний раз обогнать футбольные симуляторы удавалось еще игре Grand Theft Auto 5 в далеком 2013 году.

Через 10 лет непрерывного доминирования игр FIFA в Великой Британии этой невероятной серии пришел конец. В 2023 году его прервала еще одна игра, напрямую связанная с Британией – Hogwarts Legacy.

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Новый лидер британских чартов

В 2023 году именно Hogwarts Legacy заняла первое место, опередив EA Sports FC 24, пришедшую на замену FIFA 24, первую футбольную игру от EA с момента завершения действия договора с ФИФА.

Action-RPG по мотивам вселенной волшебника Гарри Поттера вышла в феврале 2023 года. Самые высокие продажи игры были на PS5, что составило более половины от общего объема. PS4 заняла второе место по физическим продажам, за ней следует Switch.

Трейлер игры Hogwarts Legacy: смотрите видео

В 2023 году в Великой Британии было продано 12,76 миллиона физических копий игр. Это почти на 5% меньше, чем в прошлом году. Без сомнения, это связано с растущей популярностью цифровых игр и лучшей доступностью бездисковых консолей.

Кроме того, две из самых больших игр 2023 года, Baldur's Gate 3 и Alan Wake 2, не получили физических изданий, а были доступны только в цифровом формате на всех платформах.