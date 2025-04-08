Экранизация без Кодзимы

Еще в 2024 году Кодзима четко заявил на Токийском игровом шоу, что у него совершенно нет времени, чтобы самому снимать фильм, поэтому надеяться на его участие было бесполезной идеей. Он также объяснил, что поскольку изначально рассматривал историю Death Stranding как игру, то не в его интересах "оглядываться назад и пытаться увидеть ее с позиции кино", сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

Смотрите также Разработчик Dishonored говорит, что был бы не против сделать третью часть игры

Именно поэтому поиск режиссера вышел за рамки Кодзимы. Как теперь сообщают источники, сценаристом и режиссером экранизации Death Stranding выбрали Майкла Сарноски, режиссера фильмов "Тихое место: День первый" и "Свинья" 2024 года с Николасом Кейджем.

Согласно сообщению, экранизация углубится в тайны катастрофической серии событий, которые размыли границы между мирами живых и мертвых, породив кошмарных существ во фрагментированном мире, находящемся на грани коллапса.

Прошло более двух лет с тех пор, как было впервые объявлено об экранизации Death Stranding. Теперь, когда проект имеет утвержденного сценариста и режиссера, вероятно, пройдет еще минимум два года, прежде чем мы сможем увидеть какие-то новости о дате выхода фильма на экраны. Сарноски также не возьмется за этот проект, пока не завершит постпродакшн своего следующего фильма "Смерть Робина Гуда", который продюсирует американская независимая студия A24.

Теперь мы по крайней мере знаем, что работа над проектом ведется и ничего не отменено. Следующим вопросом является актерский состав: вернутся ли те же самые актеры к работе над лентой, или создатели проведут рекаст?