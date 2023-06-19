Final Fantasy XVI: где можно скачать игру и каков ее размер
Источник:PlayStation Game Size
Тысячи геймеров во всем мире с нетерпением ожидают начала своих приключений в игре Final Fantasy XVI. Чтобы начать их сразу после релиза, следует предварительно загрузить игру.
Долгожданная Final Fantasy XVI должна выйти 22 июня 2023 года. А предварительная загрузка игры – это отличный способ избежать ожидания после ее релиза.
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Где скачать Final Fantasy XVI
Final Fantasy XVI будет доступна для игроков для предварительной загрузки на PlayStation 5 с 20 июня 2023 года, за два дня до запуска игры. Хотя точное время еще не подтверждено, вероятно загрузка станет доступной после полуночи.
Чтобы запустить предварительную загрузку, выполните следующие действия.
- перейдите к PlayStation Store,
- найдите Final Fantasy XVI,
- приобретите стандартное или делюкс-издание в зависимости от ваших личных предпочтений,
- когда вы купите игру, появится опция предварительной загрузки.
Если вы уже предварительно заказали игру, перейдите в библиотеку. Тогда вы сможете предварительно скачать игру оттуда.
Final Fantasy XVI будет иметь огромный размер загрузки – 90,18 гигабайта. Это огромная по размеру игра, поэтому предварительно следует позаботиться, чтобы у вас было достаточно свободного места на вашей PS5.