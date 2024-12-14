Сильнейшие определены: известны финалисты Perfect World Shanghaii Major 2024 по CS 2

14 декабря 2024, 16:15
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Автор: Максим Задворский

Соревновательный сезон Counter-Strike 2 подходит к концу и вниманию поклонников киберспорта остался самый важный матч года – гранд-финал Perfect World Shanghaii Major 2024.

Стадия плей-офф шанхайского "Мейджора" определила два коллектива, которым выпадет шанс побороться за победу на турнире и солидное денежное вознаграждение, сообщает 24 Канал.

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Самые сильные команды в мире

Статус финалистов "Мейджора" означает, что по состоянию на данный момент сильнейшими коллективами по CS 2 в мире являются Team Spirit и FaZe.

Именно они сойдутся в матче, который пройдет в формате BO3 (3 карты до 2 побед) и состоится 15 декабря в 11:00 по киевскому времени.

История встреч

Команды неоднократно встречались между собой, правда, в менее важных поединках.

Последний раз они играли совсем недавно, а именно 1 ноября в рамках Blast Premier World Final 2024. Тогда уверенную победу 2-0 по картам одержали "драконы".

История предыдущих матчей / Скриншот с egamersworld.com

При этом и общая история противостояний имеет счет 8-6 в пользу Spirit.

Кто в фаворитах

На своем пути к гранд-финалу в плей-офф Spirit одолели MOUZ и Liquid. Это дает основания многим считать, что им просто повезло добраться до решающего матча, хотя это довольно спорное мнение.

В то же время FaZe выбили обе команды, которые называли основными "фаворитами" – Team Vitality и G2.

При всем при этом эксперты из Favbet высоко оценивают шансы на победу команды Spirit1.69 против 2.21 на их соперников из Faze.

Так или иначе, трудно предсказать, как именно развернутся события, ведь в киберспорте возможно все.

Что стоит на кону

Кроме очевидного – славы, признания и исторического статуса победителей первого "Мейджора", проведенного в Азии, триумфаторы получат денежное вознаграждение в 500 тысяч долларов.

Также результат турнира окажет большое влияние на шансы киберспортсменов в борьбе за звание лучшего игрока 2024 года по версии HLTV.

Ну и в конце концов статус чемпионов "Мейджора" обеспечит какой-то из команд хороший прирост очков в рейтинговых таблицах HLTV и Valve, от которых зависят приглашения на самые известные турниры уже в следующем сезоне.