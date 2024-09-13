Легенда возвращается – одну из самых популярных мобильных игр возродят после 10 лет забвения

Легендарная видеоигра, которая в свое время заставляла геймеров разбивать смартфоны, вернется после 10 лет забвения. Когда ожидать релиз проекта – узнайте в материале.

Более 10 лет назад на небосклоне мобильного гейминга зажглась звезда под названием Flappy Bird, но сияла она недолго.

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Легенда вернется в 2025 году

В мае 2013 года на мобильных телефонах появилась простенькая игрушка, суть которой была "тапами" по экрану провести птичку как можно дальше, пролетая между труб и других препятствий.

Игра буквально захватила мир и заставляла некоторых людей терять здравый смысл. Именно поэтому уже в феврале 2014 года разработчик Flappy Bird удалил игру со всех платформ, заявив, что его пугает "зависимость" людей от проекта.

Декаду спустя, благодаря усилиям команды вдохновленных фанатов, которые называют себя Flappy Bird Foundation, было анонсировано возвращение легендарной игры.

Энтузиастам удалось получить официальные права на торговую марку Flappy Bird, принадлежавшие Gametech Holdings LLC, а также права на оригинал.

Благодаря этому, уже в октябре 2024 года выйдет обновленная версия игры для браузеров, а где-то в 2025 году нас ожидает возвращение Flappy Bird на iOS и Android устройства. Интересно, как на этот раз на нее отреагирует человечество.