Соответствующее видео появилось на странице известного украинского стримера с никнеймом Olsior. Поучаствовать в таком обращении решило немало популярных лиц, проживающих на территории Украины.

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Обращение украинских стримеров к Twitch

Они отметили, что в их дом пришла российская армия и устраивает настоящий террор. Поэтому они хотят обратиться к руководству Twitch сразу с несколькими просьбами. Украинские стримеры хотят, чтобы эта платформа оставалась работать на территории России. По их мнению, Twitch – это хорошая платформа для того, чтобы доносить правдивую информацию молодой российской аудитории, которая желают ее знать.

Что требуют украинские стримеры от Twitch

Они хотят, чтобы администрация Twitch блокировала все трансляции, где можно увидеть улицы городов Украины. Также украинские стримеры просят руководство этой платформы выделить больше модераторов для защиты от фейков и лиц, разжигающих межнациональную рознь и поддерживающих войну.

По их мнению, сейчас нужно очень быстро реагировать на все подобные вещи, поэтому они предлагают администрации Twitch создать прямой канал связи с украинскими стримерами. Также они добавляют, что продолжат бороться с всем этим даже в том случае, если руководство платформы не выйдет с ними на диалог.

Обращение украинских стримеров к администрации платформы Twitch: видео

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