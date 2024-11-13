В Fortnite появится новый режим для игры от первого лица: когда ждать

Сообщество для создателей Fortnite опубликовало анонс нового режима, который позволит вам играть от первого лица. Поскольку сообщение поступило не от основного аккаунта, а от FNCreate, этот режим, судя по всему, будет зарезервирован для Fortnite Creative и не будет включен в стандартный режим королевской битвы.

Детали

Слухи о появлении режима от первого лица в Fortnite ходили годами. Наконец игроки имеют официальную дату, которую могут с нетерпением ждать: 11 декабря 2024 года. Пока неизвестно, какой именно остров создатели придумали для этой новой перспективы, какое оружие будет совместимо с этим режимом и другие особенности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Можно лишь предположить, что разработчики игры оценят популярность нового режима и решат добавить его и в стандартном режиме королевской битвы. Тогда пользователи смогли бы выбирать для себя самый удобный вариант.

Мы также имеем первый кадр того, как будет выглядеть режим от первого лица:

К сожалению, это пока что все, что известно.

Из других новостей, Fortnite подтвердила, что оригинальная карта игры вернется навсегда с 6 декабря, поэтому игроки смогут наслаждаться первым сезоном 1-го раздела, когда пожелают.

Кроме того, в последнем обновлении Fortnite появится новая косметика Nike и Jordan "Kicks".