Игроки Fortnite получат от издателя невероятные 245 миллионов долларов: что случилось

Федеральная торговая комиссия США (FTC) опубликовала свое постановление, обязывающее Epic Games выплатить 245 миллионов долларов игрокам Fortnite. Для многих игроков это станет приятной новостью.

Издателя игры Fortnite, что он якобы "обманом заставили пользователей совершать внутриигровые покупки".

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245 миллионов долларов для игроков Fortnite

Fortnite изначально выпущен в раннем доступе в 2017 году, а тепер превратился в одну из самых больших игр. Благодаря широкой доступности на разных устройствах от мобильных телефонов к консолям и бесконечному потоку кроссоверов поп-культуры в Fortnite, бесплатный шутер от Epic стал синонимом жанра Battle Royale в умах многих геймеров.

Успех игры, вызванный покупками игроков в игре ежемесячно на миллионы долларов, позволил Epic Games продолжать предоставлять масштабные бесплатные обновления Fortnite, помогающие игре постоянно развиваться.

Поскольку доходы Epic Games в Fortnite продолжали расти, рос и контроль со стороны финансовых и потребительских регуляторов как в США, так и за рубежом.

Распоряжение о выплате 245 миллионов долларов США, принятое сегодня FTC, является частью большего урегулирования, связанного с использованием Epic "темных шаблонов" в Fortnite, которые были разработаны, чтобы заставить игроков накапливать непреднамеренные расходы.

"Темный шаблон" дизайнерских уловок, приведший к приказу FTC, включал "неинтуитивные, непоследовательные и запутанные" макеты кнопок, позволявшие игрокам легко случайно потратить деньги в Fortnite одним нажатием кнопки.

Кроме того, FTC утверждала, что Epic Games намеренно разрешила детям тратить деньги в игре без разрешения родителей и что Epic отомстила игрокам, которые оспаривали ошибочные обвинения, блокируя учетные записи этих игроков.

Теперь издателя заставили выплатить 245 миллионов долларов. Они должны компенсировать геймерам тысячи подобных случайных покупок.