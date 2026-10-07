Герои One Piece и Chainsaw Man могут появиться в Fortnite

Разработчики популярной королевской битвы Fortnite готовят очередную громкую коллаборацию, которая может объединить мир игры с японской анимацией. Официальный аккаунт проекта в социальных сетях намекнул на появление культовых героев, вызвав настоящий ажиотаж среди геймеров.

Загадочный намек в социальных сетях

Поводом для бурных обсуждений стала неожиданная реакция авторов игры на предложение одного из пользователей платформы X. Поклонник призвал добавить в игру персонажей из популярных аниме "One Piece" и "Chainsaw Man", на что разработчики королевской битвы опубликовали изображение талона со словами просьбы занять очередь, пишет Insider Gaming.

Сообщество мгновенно восприняло этот шутливый жест как явный намек на будущее масштабное сотрудничество. Геймеры убеждены, что первые кроссоверы появятся совсем скоро.

Что известно о финале седьмой главы

Инсайдеры еще в прошлом месяце утверждали, что финальный минисезон седьмой главы разработчики полностью посвятят вселенной "One Piece". В течение последних недель эти слухи получили дополнительные подтверждения, а свежий намек лишь подогрел ожидания аудитории.

Сейчас в игре проходит сезон на игровую тематику, а также хэллоуинское событие Fortnitemares, в которое авторы добавили персонажей из Five Nights at Freddy's, Слендермена, Фредди Крюгера и Битлджуса. Это праздничное событие завершится в начале ноября, после чего начнется новый этап развития проекта.

Активность Fortnite в сети X вряд ли является железным подтверждением планов по будущему сотрудничеству с аниме-франшизами, однако разработчики нечасто прямо отвечают на просьбы фанатов. Так что надежда все-таки есть.

Последние подробности поклонники смогут узнать уже на следующей неделе вместе с очередным обновлением игры. Полную информацию и расписание разработчики раскроют в конце октября, накануне старта решающего мини-сезона, релиз которого назначен на 1 ноября.