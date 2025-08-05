Epic Games анонсировала четвертый сезон шестой главы Fortnite под названием "Shock 'N Awesome". Игроков ждет коллаборация с серией Halo и нашествие инопланетных насекомых. Новый контент, включая скины спартанцев, появится в игре все в этом августе.

Что известно о новом сезоне и коллаборации с Halo?

Epic Games официально подтвердила новое сотрудничество с игровой серией Halo, опубликовав тизер с изображением двух спартанцев и подписью: "Да, для этого мы вызвали экспертов". Вскоре появился и короткий тизер, демонстрирующий двух персонажей на фоне горы, покрытой странным материалом, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

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Главной темой сезона станет "Нашествие насекомых", в рамках которой игрокам придется исследовать и бороться с насекомоподобными противниками. Эта тематика значительно отличается от предыдущего сезона, посвященного супергероям.

В рамках коллаборации в Fortnite появятся как минимум два скина женщин-спартанцев из Космического Командования Объединенных Наций (UNSC) в красной и синей броне. Получить их можно будет через новый боевой пропуск, где они, вероятно, станут наградой первого уровня.

Короткий тизер показывает, как выглядит броня в движении: видео

По данным Forbes, обновление стартует уже с 7 августа.

Это уже второе большое сотрудничество Fortnite с Halo – впервые Мастер Чиф появился в игре пять лет назад, в 2020 году. По слухам, к игре также могут добавить энергетический меч в виде кирки.