Fortnite намекает на коллаборацию с культовым мультсериалом современности

Похоже, что мир Fortnite вскоре пополнится яркими персонажами из любимого мультсериала Adventure Time. Разработчики из Epic Games не стали долго держать интригу, опубликовав в социальных сетях изображения Финна и Джейка, что является прямым намеком на будущую коллаборацию.

Время приключений в Fortnite

Ожидается, что уже 11 апреля 2025 года игроки смогут получить новые косметические предметы в тематике мультфильма Adventure Time, сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию, появившуюся на официальной странице игры Fortnite. Цены новых цифровых продуктов пока неизвестны.

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Пока неизвестно, ограничится ли сотрудничество только двумя персонажами, чьи рисунки опубликовали в соцсетях, или игроков ждет целая плеяда любимых героев, поскольку компания не давала никаких комментариев. Но мы имеем несколько утечек информации, которые пока стоит воспринимать только как слухи.

Согласно им, к Финну и собаке Джейку присоединятся по меньшей мере Принцесса Баблгум и Марселина.

Каждый персонаж будет иметь собственный наряд, кирку и рюкзак (Back Bling).

Как сообщается, Финн и Джейк будут иметь собственные синхронизированные эмоции, а также скины автомобилей, которые можно будет использовать в Rocket Racing.

Марселина, и Принцесса будут иметь инструменты, которые можно будет использовать в Fortnite Festival (и в королевских битвах).

Наконец, все четыре наряда будут иметь версии LEGO Fortnite.

Культовая гитара Марселины в виде боевого топора будет добавлена в Fortnite, а другой любимый фанатами персонаж Lumpy Space Princess появится в игре как клавишный инструмент.

Особый интерес вызывает то, как именно будут реализованы скины, учитывая нестандартные пропорции персонажей мультфильма. Способность Джейка к невероятным растяжениям, вероятно, станет ключом к решению этой проблемы. В любом случае, наблюдать за приключениями Финна и Джейка в мире в мире Fortnite должно быть весьма интересно, продолжая уже устоявшуюся традицию неожиданных и ярких кроссоверов в игре.

Появление Adventure Time, предположительно, совпадет со специальным внутриигровым событием и тематическими заданиями, которые игроки должны будут выполнить, чтобы разблокировать различные награды. Так происходит с любым крупным кроссовером Fortnite.

Напомним, недавно в игру добавили певицу Сабрину Карпентер.