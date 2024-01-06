В Fortnite могут появиться три новых игровых режима

Игровые инсайдеры заявили об основаниях полагать, что разработчики из Epic Games работают над тремя новыми игровыми режимами, которые впоследствии будут добавлены в Fortnite.

В начале декабря Epic Games представила поклонникам Fortnite три новых игровых режима, и теперь кажется, что один из них получит еще 3 собственных режима.

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Первый сезон 5 Главы популярной королевской битвы презентовал игрокам фактически три новых игры внутри основной: Lego Fortnite, Rocket Racing и Fortnite Festival.

При этом Fortnite Festival стала единственной из них, получившей дополнительные режимы: Main Stage и Jam Stage.

Трейлер Fortnite Festival – смотреть видео

Однако надежный инсайдер под ником iFireMonkey недавно рассказал, что Fortnite Festival вскоре может получить еще целых 3 режима, о чем свидетельствуют тэги игрового процесса, найденные в файлах игры датамайнерами.

Итак, в Fortine Festival потенциально могут появиться еще три режима игры:

Duel

Arena

Music Battle

Как отмечает iFireMonkey, в режиме Music Battle игроки смогут наносить урон оппоненту, правильно попадая в ноты, когда будут играть ту же песню.

Информации о других двух режимах пока нет, но Duel, как следует из названия, предположительно будет включать соревнования для двух игроков.

В свою очередь Arena, как предполагают, может содержать рейтинговую таблицу лидеров и ранги с наградами, которые можно будет разблокировать.