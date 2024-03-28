В Fortnite добавили украинский Майдан Независимости, чтобы собрать деньги на восстановление

Одна из самых популярных в мире компьютерных игр поможет отстроить амбулаторию на Николаевщине. Разработчики добавили новую карту под названием The Donation Map, которая детально воспроизводит Майдан Независимости.

Детали

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, игроки смогут помочь восстановлению Украины, просто пользуясь картой. "Чем больше игрок проведет времени на карте, тем больше денег поступит на восстановление Украины через UNITED24, а именно на восстановление Прибужской амбулатории на Николаевщине", – говорится в публикации.

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Отмечается, что идея принадлежит парижскому маркетинговому агентству Havas Play, а реализовало ее киевское отделение Havas Digital Kyiv.

Найти новую карту (1992-2531-2170) можно по этой ссылке . Все, что от вас требуется, – это оставаться на карте как можно дольше, исследуя точную копию Майдана Независимости, а по возможности пригласить к игре своих друзей.

Смотрите короткую презентацию карты: видео

Все собранные средства направят на восстановление амбулатории первичной медико-санитарной помощи в Прибужском, Николаевская область. Это село находится очень близко к фронту, а потому подвергается постоянным обстрелам. В частности россияне разрушили и больницу.

Последствия российских обстрелов села Прибужское / Фото с сайта UNITED24

Эта клиника станет средством решения насущных медицинских потребностей, возникающих у жителей регионов, приближенных к линии фронта,

– пишет UNITED24.

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Напомним, Fortnite – это онлайн-игра от Epic Games, выпущена в 2017 году. Она предлагает на выбор множество пользовательских режимов, в том числе и Battle Royale (Королевская битва), который стал настоящим культурным феноменом, превратив проект в хит. В 2019 году количество игроков в этом режиме достигло 250 миллионов. Игра распространяется по модели free-to-play.