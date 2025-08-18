Джефф Кили, продюсер и ведущий церемонии открытия выставки Gamescom, лично смонтировал и представил трейлер мероприятия Opening Night Live, рассказывает 24 Канал. Видео продолжительностью менее минуты содержит нарезку кадров из игр, которые точно появятся на шоу, а также проектов, запланированных на 2025 год.

Что покажут на мероприятии?

На презентации ожидаются громкие премьеры: Call of Duty: Black Ops 7, Resident Evil Requiem, Ghost of Yotei, Silent Hill f, Ninja Gaiden 4 и дополнения World of Warcraft: Midnight.

Кроме того, зрителям покажут тизер второго сезона сериала "Фоллаут". Также подтверждена демонстрация Lords of the Fallen 2, The Outer Worlds 2 и новостей о Black Myth: Wukong.

В трейлере можно заметить игры, что уже имеют даты выхода: Cronos: The New Dawn (5 сентября), Sonic Racing: CrossWorlds (25 сентября) и дополнение The Order of Giants для Indiana Jones and the Great Circle (4 сентября).

Трейлер Opening Night Live 2025 – смотрите видео:

Организаторы обещают двухчасовую демонстрацию будущего видеоигр с мировыми премьерами, анонсами новых проектов и музыкальным выступлением по мотивам игры Clair Obscur: Expedition 33.

Когда и где смотреть Gamescom Opening Night Live?

Основная часть Gamescom: Opening Night Live начнется 19 августа в 20:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно смотреть на YouTube канале thegameawards.

Напомним, что Gamescom 2025 пройдет в Кельне с 20 по 24 августа и обещает стать самой масштабной выставкой в истории с более 1500 компаниями-участниками, что является рекордом.