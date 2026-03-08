Амбициозная игра Gang of Dragon от создателя серии Yakuza под угрозой отмены

Поклонники серии видеоигр Yakuza могут не дождаться нового проекта создателя серии, который был анонсирован всего несколько месяцев назад.

Студия, основанная создателем серии Yakuza Тосихиро Нагоши, может закрыться, так и не выпустив дебютную видеоигру, сообщает Bloomberg.

Gang of Dragon отменят?

По данным издания в пятницу 6 марта работникам Nagoshi Studio сообщили, что их будущая видеоигра Gang of Dragon останется без финансирования.

Проект полноценно представили лишь три месяца назад на церемонии TGA 2026 и трейлер восхитил как фанатов творчества Нагоши и рядовых геймеров.

Трейлер игры: смотрите видео

Зрелищный бандитский экшн, протагониста в котором воплотил корейский актер Ма Дон Сок, должен был рассказать драматическую историю в самых известных районах Токио.

Однако, как утверждается, разработка игры оказалась в беде и студия запросила дополнительное финансирование в размере 44,4 миллиона долларов, информирует VGC.

Издатель Gang of Dragon, компания NetEase сообщил, что не имеет целью давать такие средства, поэтому разработчики во главе с самим Тосихиро начали самостоятельно искать нового спонсора. В случае неудачи, игру ожидает отмена.

Правда, пока ни NetEase, ни сами Nagoshi Studio не прокомментировали эту информацию, поэтому возможно сторонам все же удастся прийти к согласию.

Чем известен Тосихиро Нагоши?