31 августа, 13:45
2

Gears of War: Reloaded собрала миллион игроков за три дня несмотря на смешанные отзывы после релиза

Михаил Года
Основные тезисы
  • Gears of War: Reloaded собрала миллион игроков за три дня, несмотря на смешанные отзывы в Steam из-за технических проблем.
  • Это первый релиз серии на консоли Sony, с поддержкой 4K, 60 FPS в кампании и 120 FPS в мультиплеере.
  • Игра доступна на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 за 40 долларов, включая игроков с подпиской Game Pass.

Обновленная версия культового шутера Gears of War: Reloaded показала мощный старт. Несмотря на неоднозначные отзывы в Steam, игра за первые три дня с момента релиза привлекла более миллиона пользователей на всех платформах. Этот запуск стал знаковым для всей 19-летней истории франшизы.

29 августа разработчики серии Gears of War сообщили, что аудитория ремастера Reloaded превысила миллион человек, рассказывает 24 Канал.

Важно отметить, что эта цифра включает не только прямые продажи, но и игроков, которые получили доступ к игре через подписку Game Pass.

Студия прокомментировала успех словами: "Заканчиваем консольные войны, по одной личинке за раз. Спасибо вам за миллион игроков".

Этот комментарий подчеркивает главную особенность релиза – Gears of War: Reloaded стала первой игрой серии, которая официально вышла на консоли от Sony. До этого момента все части франшизы были эксклюзивами для платформ Xbox и ПК.

Кстати, Gears of War: Reloaded относительно неудачно стартовала в Steam. Игра получила смешанные отзывы из-за технических проблем, таких как вылеты, баги и проблемы с настройками графики.

Релиз Gears of War: Reloaded состоялся 26 августа на ПК (в Steam и Microsoft Store), Xbox Series X|S и, впервые, на PlayStation 5. Стоимость игры составляет 40 долларов.

Разработчики также добавили ряд технических улучшений:

  • поддержку разрешения 4K,
  • частоту 60 кадров в секунду в сюжетной кампании,
  • 120 кадров в секунду в мультиплеере,
  • игра получила поддержку HDR и VRR, а также улучшенные визуальные эффекты, тени и отражения.