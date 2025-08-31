Gears of War: Reloaded собрала миллион игроков за три дня несмотря на смешанные отзывы после релиза
- Gears of War: Reloaded собрала миллион игроков за три дня, несмотря на смешанные отзывы в Steam из-за технических проблем.
- Это первый релиз серии на консоли Sony, с поддержкой 4K, 60 FPS в кампании и 120 FPS в мультиплеере.
- Игра доступна на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 за 40 долларов, включая игроков с подпиской Game Pass.
Обновленная версия культового шутера Gears of War: Reloaded показала мощный старт. Несмотря на неоднозначные отзывы в Steam, игра за первые три дня с момента релиза привлекла более миллиона пользователей на всех платформах. Этот запуск стал знаковым для всей 19-летней истории франшизы.
29 августа разработчики серии Gears of War сообщили, что аудитория ремастера Reloaded превысила миллион человек, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Bethesda готовит для Starfield второе дополнение и новые игровые механики
Важно отметить, что эта цифра включает не только прямые продажи, но и игроков, которые получили доступ к игре через подписку Game Pass.
Студия прокомментировала успех словами: "Заканчиваем консольные войны, по одной личинке за раз. Спасибо вам за миллион игроков".
Этот комментарий подчеркивает главную особенность релиза – Gears of War: Reloaded стала первой игрой серии, которая официально вышла на консоли от Sony. До этого момента все части франшизы были эксклюзивами для платформ Xbox и ПК.
Кстати, Gears of War: Reloaded относительно неудачно стартовала в Steam. Игра получила смешанные отзывы из-за технических проблем, таких как вылеты, баги и проблемы с настройками графики.
Релиз Gears of War: Reloaded состоялся 26 августа на ПК (в Steam и Microsoft Store), Xbox Series X|S и, впервые, на PlayStation 5. Стоимость игры составляет 40 долларов.
Разработчики также добавили ряд технических улучшений:
- поддержку разрешения 4K,
- частоту 60 кадров в секунду в сюжетной кампании,
- 120 кадров в секунду в мультиплеере,
- игра получила поддержку HDR и VRR, а также улучшенные визуальные эффекты, тени и отражения.