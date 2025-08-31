29 августа разработчики серии Gears of War сообщили, что аудитория ремастера Reloaded превысила миллион человек, рассказывает 24 Канал.

Важно отметить, что эта цифра включает не только прямые продажи, но и игроков, которые получили доступ к игре через подписку Game Pass.

Студия прокомментировала успех словами: "Заканчиваем консольные войны, по одной личинке за раз. Спасибо вам за миллион игроков".

Ending the console war, one grub at a time.



Спасибо вам за 1 миллион игроков. pic.twitter.com/h5mwExPCxh - Gears of War (@GearsofWar) 29 августа, 2025 г

Этот комментарий подчеркивает главную особенность релиза – Gears of War: Reloaded стала первой игрой серии, которая официально вышла на консоли от Sony. До этого момента все части франшизы были эксклюзивами для платформ Xbox и ПК.

Кстати, Gears of War: Reloaded относительно неудачно стартовала в Steam. Игра получила смешанные отзывы из-за технических проблем, таких как вылеты, баги и проблемы с настройками графики.

Релиз Gears of War: Reloaded состоялся 26 августа на ПК (в Steam и Microsoft Store), Xbox Series X|S и, впервые, на PlayStation 5. Стоимость игры составляет 40 долларов.

Разработчики также добавили ряд технических улучшений: