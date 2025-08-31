29 августа разработчики серии Gears of War сообщили, что аудитория ремастера Reloaded превысила миллион человек, рассказывает 24 Канал.
Важно отметить, что эта цифра включает не только прямые продажи, но и игроков, которые получили доступ к игре через подписку Game Pass.
Студия прокомментировала успех словами: "Заканчиваем консольные войны, по одной личинке за раз. Спасибо вам за миллион игроков".
Этот комментарий подчеркивает главную особенность релиза – Gears of War: Reloaded стала первой игрой серии, которая официально вышла на консоли от Sony. До этого момента все части франшизы были эксклюзивами для платформ Xbox и ПК.
Кстати, Gears of War: Reloaded относительно неудачно стартовала в Steam. Игра получила смешанные отзывы из-за технических проблем, таких как вылеты, баги и проблемы с настройками графики.
Релиз Gears of War: Reloaded состоялся 26 августа на ПК (в Steam и Microsoft Store), Xbox Series X|S и, впервые, на PlayStation 5. Стоимость игры составляет 40 долларов.
Разработчики также добавили ряд технических улучшений:
- поддержку разрешения 4K,
- частоту 60 кадров в секунду в сюжетной кампании,
- 120 кадров в секунду в мультиплеере,
- игра получила поддержку HDR и VRR, а также улучшенные визуальные эффекты, тени и отражения.