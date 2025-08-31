29 серпня розробники серії Gears of War повідомили, що аудиторія ремастера Reloaded перевищила мільйон осіб, розповідає 24 Канал.

Важливо зазначити, що ця цифра включає не тільки прямі продажі, але й гравців, які отримали доступ до гри через підписку Game Pass.

Студія прокоментувала успіх словами: "Закінчуємо консольні війни, по одній личинці за раз. Дякуємо вам за мільйон гравців".

Ending the console war, one grub at a time.



Thank you for 1 million players. pic.twitter.com/h5mwExPCxh — Gears of War (@GearsofWar) August 29, 2025

Цей коментар підкреслює головну особливість релізу – Gears of War: Reloaded стала першою грою серії, яка офіційно вийшла на консолі від Sony. До цього моменту всі частини франшизи були ексклюзивами для платформ Xbox та ПК.

До речі, Gears of War: Reloaded відносно невдало стартувала у Steam. Гра отримала змішані відгуки через технічні проблеми, такі як вильоти, баги і проблеми з налаштуваннями графіки.

Реліз Gears of War: Reloaded відбувся 26 серпня на ПК (у Steam та Microsoft Store), Xbox Series X|S та, вперше, на PlayStation 5. Вартість гри становить 40 доларів.

Розробники також додали низку технічних покращень: