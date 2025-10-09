Звіт "Power of Play 2025" розкрив частку жінок серед фанатів відеоігор, окрім того, вразивши спільноту й іншими цікавими даними про індустрію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ESA.
Жінки наздоганяють чоловіків?
Після новин про те, що гра в Тетріс допомагає у боротьбі з ПТСР, вчені продовжують досліджувати вплив відеоігор на суспільство.
Зокрема, аналітики організації ESA опитали понад 24 тисячі людей у 21 країні на шести континентах, які активно (бодай раз на тиждень) грають у відеоігри.
Отримані дані дали змогу екстраполювати результати дослідження на увесь світ.
Найбільш контроверсійним висновком вчених стала гендерна структура фанатів геймінгу:
- 51% – чоловіки;
- 48% – жінки;
- 1% – небінарні особистості.
На додачу президент ESA Стенлі П'єр-Луї розповів виданню GamesIndustry.biz, що у 10 з 21 країни більше гравчинь, ніж гравців, а ще у двох країнах це співвідношення складає 50/50.
Середній вік геймерів становить 41 рік, а найпопулярнішими причинами для гри назвали: бажання розважитися, позбутися стресу та "потренувати" власні мізки.
Структура геймерів згідно з опитуванням / Скриншот ESA
Цікаво, що найпопулярнішою платформою для віртуальних розваг виявилися мобільні телефони – на цих девайсах грає 55% геймерів. Слідом за ними розташувалися ПК та консолі, з рівним показником у 21%.