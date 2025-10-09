Звіт "Power of Play 2025" розкрив частку жінок серед фанатів відеоігор, окрім того, вразивши спільноту й іншими цікавими даними про індустрію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ESA.

Цікаво Ілон Маск випустить відеогру, повністю згенеровану штучним інтелектом

Жінки наздоганяють чоловіків?

Після новин про те, що гра в Тетріс допомагає у боротьбі з ПТСР, вчені продовжують досліджувати вплив відеоігор на суспільство.

Зокрема, аналітики організації ESA опитали понад 24 тисячі людей у 21 країні на шести континентах, які активно (бодай раз на тиждень) грають у відеоігри.

Отримані дані дали змогу екстраполювати результати дослідження на увесь світ.

Найбільш контроверсійним висновком вчених стала гендерна структура фанатів геймінгу:

51% – чоловіки;

– чоловіки; 48% – жінки;

– жінки; 1% – небінарні особистості.

На додачу президент ESA Стенлі П'єр-Луї розповів виданню GamesIndustry.biz, що у 10 з 21 країни більше гравчинь, ніж гравців, а ще у двох країнах це співвідношення складає 50/50.

Середній вік геймерів становить 41 рік, а найпопулярнішими причинами для гри назвали: бажання розважитися, позбутися стресу та "потренувати" власні мізки.

Структура геймерів згідно з опитуванням / Скриншот ESA

Цікаво, що найпопулярнішою платформою для віртуальних розваг виявилися мобільні телефони – на цих девайсах грає 55% геймерів. Слідом за ними розташувалися ПК та консолі, з рівним показником у 21%.