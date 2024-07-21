Фанат Pokemon потратил 23 года чтобы осуществить уникальное игровое достижение

Ярый поклонник вселенной Pokemon потратил более 23 лет чтобы осуществить удивительное достижение о котором мечтает каждый фанат известной франшизы.

Преданный поклонник мира Pokemon решил реализовать строки известной песни и таки "поймать всех", на что и потратил целых 23 года.

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Вот так преданность делу

На разделе Reddit, посвященном игре Pokemon Scarlet & Violet, появилось сообщение пользователя под ником wolfmanoh, которое демонстрирует его невероятно редкостное достижение.

Геймер утверждает, что он более 23 лет играл в игры франшизы Pokemon и наконец поймал в свою коллекцию всех возможных покемонов, за исключением Манафи.

Удивительная коллекция – смотрите видео

Примечательным является тот факт, что wolfmanoh сумел поймать не только всех покемонов и их региональные версии, а и "блестящие" формы.

Учитывая, насколько трудно поймать последних – это, безусловно, одно из самых редких достижений в истории франшизы.

Когда геймера спросили о самых сложных вызовах с которыми тот столкнулся на своем пути, он рассказал, что одним из самых тяжелых стала охота на Арсеуса, которого он искал более 4 месяцев.