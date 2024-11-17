Sony заблокировали одного из самых преданных фанатов PlayStation – он владеет рекордом Гиннеса

Компания Sony оказалась в неприятной ситуации, после того, как один из работников похитил и продал аккаунт геймера, которому принадлежало пять рекордов Гиннеса, связанных с консолью PlayStation.

Абдул Хакам, более известный как Hakoom, в течение 17 лет выбивал все возможные трофеи в играх на консолях PlayStation и даже попал за это в Книгу рекордов Гиннеса, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Интересно Nintendo и Sony будут иметь провальный праздничный сезон из-за старых консолей и отсутствия игр

Аккаунт похитили и продали, но геймер не сдался

Когда-то энтузиасту принадлежало целых пять рекордов, а по сей день он сохраняет титул профиля с "наибольшим количеством трофейных очков PSNProfile" с невероятным показателем в 2 306 475 очков.

В 2021 году геймер решил покончить со своим хобби – охотой за трофеями, но его достижения обеспечили ему бессрочное партнерство с Sony. Все эти годы Абдул продвигал бренд PlayStation и был его лицом в сообществе "трофи-хантеров".

Однако, все изменилось 9 сентября, когда работник службы поддержки Sony, вероятно, похитил его личные данные необходимые для входа в аккаунт и продал их третьей стороне.

После, аккаунт Хакама в PSN и вообще был заблокирован из-за многочисленных нарушений "положений и условий Sony", в частности среди обвинений было недобросовестное получение трофеев в играх.

Вся ситуация от пострадавшего – смотреть видео

Геймер отвергает все упреки Sony и рассказал, что потратил 45 дней на то, чтобы доказать собственную невиновность и компания наконец дала потрясающий ответ.

Аккаунт Hakoom восстановили, но разорвали с ним все партнерские связи.

Абдул остался горько разочарован тем, что произошло и назвал эту ситуацию ярким примером "коррупции и угнетения" от бренда, который он любил практически половину своей жизни.