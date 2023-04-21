Геймер изобразил легендарные игры Pokemon Red и Blue в HD-качестве

Поклонник показывает, как выглядела бы оригинальная Pokemon Red и Pokemon Blue, если бы эти игры переделать в 2.5D-графике высокой четкости. Пожалуй, этого уже достаточно, чтобы фанаты жаждали римейку этих игр Nintendo.

Многие дети, выросшие в 1990-х годах, будут иметь приятные воспоминания об оригинальных Pokemon Red и Pokemon Blue. Игры были выпущены на Nintendo Game Boy в Японии еще в 1996 году.

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Pokemon Red и Pokemon Blue в HD-качестве

Pokemon Red и Pokemon Blue считаются одними из самых лучших игр, выпущенных для Game Boy и Game Boy Color. При этом некоторые зашли так далеко, чтобы отнести их к лучшим играм всех времен.

Они также являются одними из самых продаваемых за все время, имея более 47,5 миллионов проданных единиц в целом красной, синей, зеленой и желтой версий.

Эти классические игры оказали огромное влияние на Nintendo, игры и культуру в целом. Позже Nintendo перевыпустила обе игры для виртуальной консоли 3DS, благодаря чему их можно было играть на Wii и Wii U.

Однако издатель еще не выпустил порт Switch для Pokemon Red и Blue, так что официальный ремейк выглядит маловероятным. Но это не помешало поклоннику представить, как эти игры будут выглядеть в современном 2,5D-пиксельном искусстве.

Pokemon Blue в HD-качестве: смотрите видео

Персонажи, деревья и некоторые другие объекты пейзажа получили форму очень детализированных пиксельных спрайтов. Между тем, здания и скалы моделируются в 3D с плоскими, но детальными текстурами, что делает их похожими на картонные конструкции.

Pokemon Red в HD-качестве: смотрите видео