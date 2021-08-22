Геймер, который потерял руку во время несчастного случая стал настоящей звездой интернета

Ветеран войны в Ираке Аарон Соутарт хорошо известен в сети под псевдонимом aaron1handedgamer как один из самых преданных видеоиграм людей на планете. Подробнее о нем в материале.

Настоящий мужчина, отец, бывший участник боевых действий и просто жизнерадостный человек – aaron1handedgamer является ярким примером того, что в любой ситуации не нужно впадать в уныние в трудных ситуациях и всегда следует ценить то, что имеешь.

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Аарон Соутарт – человек о котором можно сказать, что он прожил уже несколько жизней. Сейчас он известен в сети как ярый геймер и блоггер, но много лет назад он был морским пехотинцем ВВС США.

Его путь от казарм и боевых точек до комфортабельного геймерского гнездышка был невероятно тяжелым. Характер и мастерство помогли Соутарту вернуться со службы в Ираке без единой царапины, однако уже дома пьяный водитель чуть не унес его жизнь. В конце концов, врачам удалось спасти ветерана, однако они были вынуждены ампутировать ему рабочую руку.

Аарон в годы службы в армии / фото с инстаграма aaron1handedgamer

Часто ампутация становится непоправимым ударом как физическому так и ментальному здоровью участников боевых действий, однако Аарон показал с какого он теста и преодолев эти трудности продолжает оставаться активным, спортивным мужчиной, прекрасным папой и умелым геймером.

Именно за последнее человек получил настоящую известность в сети, в частности на развлекательном портале Reddit. Клипы с его игрой поразили сотни тысяч геймеров со всего мира, ведь несмотря на серьезный физический недостаток, Аарон демонстрирует приличную игру в практически любом соревновательном шутере, что безусловно стоит уважения.

Победа Аарона в Apex Legends



Overwatch, Call of Duty, Apex Legends, Destiny, Titanfall 2 – во всех этих играх Соутарт может похвастаться невероятными хайлайтами.

Мастерская игра геймера в Call of Duty



К тому же для игры в шутеры, aaron1handedgamer использует стандартный геймпад от Xbox One, с которым мастерски справляется одной рукой. Не совсем понятно, почему геймер выбрал именно стандартный джойстик, а не Xbox Adaptive Controller, созданный специально для людей с ограниченными возможностями, видимо, это дело принципа ветерана с железной волей.

Сам геймер заявляет, что хотя он и потерял руку, однако не потерял любви к видеоиграм и жизни в целом. Цель Аарона – вдохновлять и смешить людей и он ее блестяще выполняет. Мужчине не откажешь в самоиронии и чувстве юмора, стоит хотя бы раз увидеть как рисует на месте шрамов от ампутации всевозможные "тупые" лица и использует их как своего рода куклы вентрилокиста.

Поэтому, несмотря на ужасную травму Аарон Соутарт не только нашел в себе силы жить и радоваться каждому дню, но и украл сердца геймерской общественности. "Никогда не теряй надежды, никогда не отступай, никогда не сдавайся! Живи без страха!", – именно эти слова мужчина сделал своим кредо и следует ему каждый новый день, как в видеоиграх, так и в реальной жизни.