Фанат Xbox 360 обнаружил ограниченную консоль Gears of War с двумя контроллерами и неожиданной игрой в лотке для дисков. Все это стоило всего 20 фунтов стерлингов – примерно 25 долларов.

Неожиданная покупка

Xbox 360 от Microsoft была чрезвычайно успешной консолью, и по состоянию на сегодняшний день она остается самой продаваемой игровой системой компании. В течение многих лет вышло множество консолей Xbox 360, в том числе много ограниченных выпусков, созданных по тематике разных видеоигр.

Одной из флагманских франшиз Xbox 360 была Gears of War, вплоть до момента, когда Microsoft приобрела права на интеллектуальную собственность в Epic Games. С выпуском Gears of War 3 Microsoft выпустила специальную ограниченную версию консоли, включавшую логотип Gears of War и уникальную красно-черную цветовую схему с соответствующими контроллерами.

Как правило, эти консоли Gears of War Xbox 360 все еще стоят около 150 долларов или больше на eBay. Это делает находку геймера столь невероятной.

Низкая цена связана с тем, что продавец не мог подключить консоль и проверить, работает ли она. Так что геймеру пришлось подключать собственные провода питания. Но в качестве бонуса он получил диск с FIFA 19, оставленный в лотке для дисков. Стоимость игры на eBay колеблется от 50 до 100 долларов. Это довольно приятный сюрприз.