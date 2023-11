Фанат Xbox 360 знайшов обмежену консоль Gears of War із двома контролерами та несподіваною грою в лотку для дисків. Усе це коштувало всього 20 фунтів стерлінгів – приблизно 25 доларів.

Читайте також За лаштунками гемблінгу: як працюють онлайн-казино та букмекерські компанії

Несподівана покупка

Xbox 360 від Microsoft була надзвичайно успішною консоллю, і станом на сьогодні вона залишається найбільш продаваною ігровою системою компанії. Протягом багатьох років вийшло безліч консолей Xbox 360, зокрема багато обмежених випусків, створених за тематикою різних відеоігор.

Однією з флагманських франшиз Xbox 360 була Gears of War, аж до моменту, коли Microsoft придбала права на інтелектуальну власність у Epic Games. З випуском Gears of War 3 Microsoft випустила спеціальну обмежену версію консолі, яка включала логотип Gears of War і унікальну червоно-чорну кольорову схему з відповідними контролерами.

Як правило, ці консолі Gears of War Xbox 360 все ще коштують близько 150 доларів або більше на eBay. Це й робить знахідку геймера настільки неймовірною.

Низька ціна пов'язана з тим, що продавець не міг підключити консоль і перевірити, чи працює вона. Тож геймеру довелося підключати власні проводи живлення. Та як бонус він отримав диск з FIFA 19, залишений у лотку для дисків. Вартість гри на eBay коливається від 50 до 100 доларів. Тож це доволі приємний сюрприз.