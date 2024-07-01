Злой из-за ссоры игрок пролетел всю страну, чтобы избить соперника молотком

Американцу предъявили обвинение в попытке убийства второй степени. Он прилетел во Флориду из Нью-Джерси и напал на геймера с молотком из-за спора в MMORPG ArcheAge.

Что случилось?

Утром 23 июня 20-летний Эдвард Канг был арестован полицией округа Нассау, штат Флорида, после того, как пришел к дому Закари Дина и, как утверждается, напал на него с молотком, который купил в магазине незадолго до нападения. По словам полиции, Канг никогда не встречался с Дином лично, но они якобы общались в онлайн-игре.

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Пока неизвестно, что именно произошло между двумя мужчинами в интернете, но полиция заявила, что причиной нападения с молотком стала "онлайн-перепалка" в ArcheAge.

Я не знаю, что произошло между жертвой и подозреваемым, но что-то заставило подозреваемого приехать во Флориду и ранить другого человека,

– объяснил шериф Билл Липер.

По данным полиции, Канг прилетел 21 июня и поселился в одном из отелей Флориды. Он сказал своей семье, что едет во Флориду, чтобы навестить друга. По прибытии парень посетил местный строительный магазин и купил молоток и фонарик. Затем рано утром в воскресенье, одетый в черную одежду и маску, он прибыл к дому своего врага и вошел через незапертую дверь.

Внутри Канг, как сообщается, начал нападать на жертву с молотком. Отчим Закари Дина услышал шум и вмешался. Они вместе укротили нападающего и вызвали полицию.

Дин был госпитализирован в больницу с ранением головы, но впоследствии его отпустили, поскольку он не пострадал серьезно.

Теперь Канга обвиняют в покушении на убийство, а также в вооруженном ограблении. Сейчас он находится в тюрьме без права на залог. Как сообщается, Канг позвонил своей матери и признался, что напал на кого-то, но сказал, что не планировал убивать.

Полиция допросила Канга, чтобы узнать, почему он напал на человека с молотком, но тот просто ответил: "Он плохой человек в интернете".

По иронии судьбы, ArcheAge, которая привела к этому нападению, закрылась из-за нехватки пользователей 27 июня.

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