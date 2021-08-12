Противоречивая видеоигра: геймер нашел в Mass Effect 2 забавную пасхалку на Grand Theft Auto

Геймер нашел в Mass Effect 2 пасхалку на серию GTA. Он решил пообщаться с продавцом игр, который рассказал немало интересного о местной индустрии видеоигр.

Несколько месяцев назад мы рассказывали об интересном секрете из видеоигры Mass Effect 3, который геймеры смогли найти только через 9 лет (подсказал разработчик). На этот раз история похожая, правда, вряд ли можно написать, что авторы этой пасхалки очень хорошо ее спрятали.

Стоит начать с того, что этой находкой поделился пользователь платформы Reddit с никнеймом aganymc. Он решил еще раз пройти видеоигру Mass Effect 2, а уже в процессе наткнулся на интересную пасхалку, которую никогда не замечал. Правда, кажется, ее почти никто не находил, потому что пост энтузиаста стал достаточно популярным в этом разделе. Итак, главный герой заглянул в магазин голографических видеоигр, который находится на 28 этаже Цитадели. Там он решил пообщаться с местным продавцом, который и рассказал ему немало интересного о местной игровой индустрии.

Например, он упоминает об игре с названием "Grim Terminus Alliance", которую многие критикуют за то, что там можно захватывать и бить рабов. Правда, продавец не понимает, почему они так "нападают" на обычную игру. Понятно, что это очевидная пасхалка на серию видеоигр Grand Theft Auto, которую также постоянно критикуют за подобные вещи. Возможно, разработчики серии Mass Effect таким образом решили показать свое отношение к подобным критикам.

Самое интересное, что это не последняя пасхалка, которой может поделиться этот продавец. Он еще может рассказать о местных правилах рефандов, а также об особой системе защиты видеоигр, которая имеет один неприятный недостаток. Последнее это вполне очевидный намек на систему Denuvo, которую критикуют за негативное влияние на производительность видеоигр.

Пасхалка на Grand Theft Auto в видеоигре Mass Effect 2 / Фото Reddit aganymc