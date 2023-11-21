Игрок Cyberpunk 2077 нашел в игре остроумную отсылку на культовый момент из GTA San Andreas
Источник:Reddit
Играя в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, внимательный геймер наткнулся на ловко скрытую пасхалку, ссылающуюся на один из самых известных моментов из GTA: San Andreas. Подробности – в материале.
Оказывается Cyberpunk 2077: Phantom Liberty имеет хорошо скрытую отсылку на культовый момент из GTA San Andreas.
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В одной из сцен дополнения "Иллюзия Свободы", V звонит персонажу Идриса Эльбы – Соломону Риду через старый стационарный телефон, расположенный в заброшенном ресторане.
Хотя этот сегмент длится всего несколько секунд, пользователь Reddit Hykr заметил, что на самом телефоне разработчики оставили остроумную пасхалку, отсылающую игрока в GTA San Andreas.
Речь о знаменитом заказе Биг Смоука, который и написан на корпусе устройства.
Фото с Reddit
Оригинальная реплика, начинающаяся с того, что Биг Смоук заказывает в ресторане "two number 9", уже долгое время считается одним из самых известных игровых мемов.
Известная сцена: смотреть видео
Наличие такого хорошо скрытого секрета подчеркивает удивительное внимание к деталям, которое разработчики из CD Projekt Red уделили единственному дополнению для Cyberpunk 2077.