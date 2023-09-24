Геймер обнаружил у Starfield невероятную деталь, по-новому раскрывающую неигровых персонажей

Игрок Starfield замечает изящную деталь, которая придает большую реалистичность NPC в игре Bethesda. Всего одна мелкая деталь делает мир игры еще увлекательнее.

Starfield является большой игрой из-за восприятия, что делает ролевую игру Bethesda одним из главных выпусков года. Но она также является большой игрой из-за своего огромного мира и того, сколько деталей он содержит.

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Невероятная деталь в Starfield

Один из геймеров во время игры заметил, как неигровой персонаж сидит и читает книгу "Повесть о двух городах" Чарльза Диккенса. На изображении, которым поделился геймер, видна Сара Морган – одна из многих NPC в мире Starfield.

Игрок отметил, что Сара читает третью главу "Повести о двух городах" – романе Диккенса, выпущенном в 1859 году, рассказывающем историю во время бурной Французской революции.

В разделе комментариев один из геймеров спросил, меняется ли книга в зависимости от компаньона. Однако два игрока сказали, что, насколько они знают, это всегда "Повесть о двух городах".

Еще один игрок объяснил, что продавец книг в Шаенне, одной из разнообразных солнечных систем в Старфилде, рассказывал, что когда человечество покинуло Землю, люди преимущественно приносили с собой свои коллекции книг Диккенса. Так они и распространились по миру Starfield.