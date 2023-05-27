Поклонники Elden Ring продолжают проявлять любовь к любимому проекту самыми удивительными способами.

Достойно внимания PIN-UP Foundation доставил для жителей Херсона гуманитарную помощь

На этот раз снова отличился пользователь Reddit под ником Unfair-Background-15, о победах которого мы сообщали ранее.

Геймер изобрел собственный метод прохождения игры, одолевая боссов удивительно странным способом: врезаясь в них во время перекатов и нанося 1 очко вреда за каждый раз.

Подобным образом он уже побеждал грозного Морготта и потратил на это 8 часов, однако в этот раз энтузиаст превзошел прошлые достижения.

Нарезка финального боя: видео

На победу над финальным боссом Elden Ring у сорвиголовы ушло 15 часов непрерывного боя, что просто не укладывается в уме.

Однако еще большим шоком является то, что, по словам Unfair-Background-15, подобным образом он прошёл всю игру.

Для этого ему понадобилось около 400 часов, причем больше всего проблем доставил Огненный Великан, ведь суммарно на него было потрачено более 40 часов за 3 попытки.