Шанувальники Elden Ring продовжують виявляти любов до улюбленого проєкту у найбільш чудернацькі способи.

Варте уваги PIN-UP Foundation доставив для мешканців Херсона гуманітарну допомогу

Цього разу знову відзначився користувач Reddit під ніком Unfair-Background-15, про звитяги якого ми повідомляли раніше.

Геймер винайшов власний метод проходження гри, долаючи босів напрочуд чудернацьким способом: врізаючись у них під час перекатів та завдаючи 1 очко шкоди за кожен раз.

Подібним чином він уже долав грізного Морготта і витратив на це 8 годин, однак на цей раз ентузіаст перевершив минулі здобутки.

Нарізка фінального бою: відео

На перемогу над фінальним босом Elden Ring у відчайдуха пішло 15 годин безперервного бою, що просто не вкладається у голові.

Однак ще більшим шоком є те, що за словами Unfair-Background-15, подібним чином він пройшов усю гру.

Для цього йому знадобилося близько 400 годин, причому найбільше проблем доставив Вогняний Велетень, адже сумарно на нього було витрачено понад 40 годин за 3 спроби.