Геймер показал, как могла бы выглядеть видеоигра Warcraft III: Reforged на Unreal Engine 5

Оригинальной работой поделился в сети поклонник серии Warcraft. Он решил показать, как могла бы выглядеть игра Warcraft III: Reforged на игровом движке Unreal Engine 5.

Наверное, релиз видеоигры Warcraft III: Reforged стал одним из самых провальных в истории видеоигровой индустрии. Ярким подтверждением этих слов может служить оценка этой игры на агрегаторе рецензий Metacritic – 0,6 балла из 10 (более 30 тысяч обзоров). Геймеры просто "разгромили" страницу Warcraft III: Reforged на этом известном сайте, а также они не забыли и о различных тематических форумах.

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Правда, даже в такой неприятной ситуации находятся энтузиасты, которые пытаются что-то изменить. Например, несколько дней назад пользователь с никнеймом AXCEL выпустил на своем ютуб-канале видео, посвященное именно этой видеоигре. Энтузиаст решил показать, как могла бы выглядеть игра Warcraft III: Reforged на игровом движке Unreal Engine 5.

Сразу же стоит отметить, что это лишь концепт, а в целом на этом видео можно увидеть Артаса, который исследует лагерь людей. Также можно заметить, что AXCEL смог даже воссоздать некоторые геймплейные механики. Правда, энтузиаст уже отметил, что не планирует полноценно переносить эту видеоигру на Unreal Engine 5. Хотя и добавил, что в будущем хочет воссоздать одно из заданий на этом игровом движке, а также затем запустить свою работу на GeForce RTX 3080 или RTX 3090 (сейчас он использует GeForce GTX 1080).

Стоит отметить, что пользователям сети его работа очень понравилась, а в целом это видео уже собрало более 50 тысяч просмотров и немало положительных отзывов. По мнению геймеров, именно так должна была бы выглядеть обновленная версия этой видеоигры. Также можно еще добавить, что пока неизвестно, планирует ли разработчик выкладывать свой проект в открытый доступ.

Видеоигра Warcraft III: Reforged на игровом движке Unreal Engine 5: видео