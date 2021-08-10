Серфинг на коровах: геймер показал новый способ перемещения в Minecraft – видео

Нестандартной работой поделился на Reddit поклонник видеоигры Minecraft. Он показал оригинальный метод перемещения, который очень понравился пользователям этой платформы.

Наверное, все поклонники Minecraft знают, что в этой видеоигре немало вариантов для перемещения. Обычно все довольно классически и просто (лошадь, лодка или вагонетка), правда, иногда на просторах Reddit можно найти геймеров, которые используюют для этого очень странные методы.

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Именно такой работой и поделился пользователь этой платформы с никнеймом oaleksander. Стоит отметить, что его инновационный способ перемещения очень понравился поклонникам Minecraft, а в целом этот пост сразу же стал одним из самых популярных в этом разделе: почти 60 тысяч лайков и более 800 комментариев.

Итак, главный герой показал новый метод перемещения, который очень трудно отнести к традиционным. Для этого он использует лодку, немного пшеницы и стадо коров. Работает все достаточно просто: геймер размещает лодку на специальном подиуме, а затем достает пшеницу, которая сразу же привлекает всех коров, находящихся поблизости.

Дальше геймер начинает просто "плавать" на спинах животных, которые движутся одновременно с ним. Возможно, звучит все это очень странно, но метод oaleksander действительно работает. Энтузиаст отметил, что обязательно нужно всегда держать в руках пшеницу, чтобы подобное импровизированное море не разошлось. Интересно, что этот способ перемещения также работает в режиме выживания.

Правда, у этого метода есть один недостаток – серьезно разогнаться вряд ли получится, потому что коровам постоянно нужно догонять геймера. Возможно, большее число животных может помочь решить эту проблему. Из интересного еще можно добавить, что пользователи платформы Reddit уже придумали название для этого метода – серфинг на коровах ("cow surfing").

Метод пользователя oaleksander: видео