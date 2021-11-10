Геймер построил гигантскую статую жуткого демона в Minecraft

Талантливый игрок в Minecraft поделился с сообществом необычайно жуткой и удивительной статуей демона, которую он собственноручно построил в игре. Подробности в материале.

Поклонники Minecraft часто используют глубокие и продуманные возможности популярной игры, чтобы создавать причудливые приборы, гигантские города, произведения искусства, целые планеты из Звездных Войн или даже воспроизводить раунды из CS:GO. Однако ни один из многочисленных проектов не был столь жутким как творение геймера под ником Zannors.

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Игрок Minecraft и пользователь Reddit Zannors проявил свой креатив создав чрезвычайно детальную и ужасную статую мистического демона. Колоссальная конструкция представляет вниманию зрителей дьявольское существо с наколотой на острый хвост человеческой головой. Логово монстра украшено черепами и кровью, а на переднем плане красуется жуткое послание "Game Over".



Сам автор в комментариях отметил, что высота статуи составляет 256 блоков, что является максимальным показателем в Minecraft, а создана она была с помощью плагина WorldEdit и программ рендеринга. Несмотря на помощь посторонних приложений, все детали проекта выполнены вручную в "творческом режиме" игры.

Процесс работы над статуей / изображение imgur.com

Конечный результат тяжелой работы энтузиаста пришелся по душе пользователям сети, почти единогласно заявившим, что, на первый взгляд, они даже не сразу распознали ее как творение из Minecraft.

Подобный факт еще больше выделяет эту исключительную работу среди других проектов поклонников Minecraft, а некоторые комментаторы даже боятся, что этот демон будет теперь приходить в их сны – надеемся с вами такого не произойдет.