Геймер построил в игре Fallout 4 невероятный пиратский остров: увлекательное видео

Игрок Fallout 4 использовал функцию мастерской игры, чтобы создать огромное пиратское поселение на острове у побережья постапокалиптического Бостона. Похоже, к своему творению он приложил немалые усилия.

Этой осенью Fallout 4 исполняется 8 лет, а постапокалиптическая ролевая игра Bethesda все еще имеет преданное сообщество игроков. Многие используют комбинацию мастерской и модов, чтобы создавать веселые и интересные творения в бостонской пустыне.

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Пиратский остров в Fallout 4

Пользователь опубликовал изображение гигантского поселения пиратского острова, созданного с помощью внутриигровой мастерской Fallout 4.

Высокое здание, окруженное пиратскими кораблями и усеянное пальмами, кажется, расположено у побережья Содружества и в основном состоит из множества зданий и комнат. Судя по вывеске, город-остров получил название Королевский Порт.

Геймер также опубликовал экскурсию по острову на ютубе, демонстрируя сложные и очень детальные интерьеры пиратского поселения. Видео продемонстрировало разнообразие продавцов и баров, а также зону столовой, заполненную живыми NPC, одетыми в пиратские наряды.

Пиратский остров в Fallout 4: смотрите видео

К слову, это уже не первое творение геймера с ником sirbalz. Еще раньше он создал невероятный город, для работы над которым он потратил больше года в игре Fallout 4.