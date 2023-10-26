Игрок Starfield построил удивительный звездолет в форме черной вдовы

Поклонник Starfield использовал творческие возможности игры Bethesda, чтобы построить невероятный корабль в форме гигантского и смертоносного паука. Удивительные фото – в материале.

Игроки Starfield продолжают удивлять творческими способностями, создавая невероятные звездолеты в космической RPG Bethesda.

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"Вдова" – звездный корабль авторства пользователя Reddit под ником Slippytoe изрядно поразил поклонников популярной игры.

С придирчивым вниманием к деталям, судно воспроизводит известный красно-черный вид пауков в масштабной космической RPG.

Мастерство исполнения звездолета поражает и на некоторых скриншотах "Вдова" выглядит так органично, будто была добавлена в игру самими разработчиками.

Фото с Reddit

Правда, в комментариях к публикации, геймеры несколько разошлись во мнениях относительно сходства "Вдовы" и паука из реального мира.

Некоторые, например, сравнили дизайн Slippytoe с Жнецами из культовой серии Mass Effect, а другие указывали, что корабль также имеет определенное сходство с клещом.

Фото с Reddit

Так или иначе, в Starfield игроки имеют практически неограниченную свободу выбора судов разного размера и функциональности, а возможность совершенствовать и настраивать их под себя позволяет создавать уникальные и удивительные конструкции, которые еще долго будут удивлять геймерское сообщество.