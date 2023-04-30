Геймер сделал чрезвычайно тревожное открытие в Fallout 4

Игрок Fallout 4 продемонстрировал невероятно тревожное открытие, сделанное в игре. Оно может по-настоящему шокировать даже самых опытных игроков.

Fallout 4 имеет тысячи деталей, скрытых в каждом углу, но не все они имеют такой темный подтекст, как неожиданное открытие.

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Ужасное открытие в Fallout 4

Игры Bethesda всегда были известны своим невероятным рассказом в мире, выходящим за пределы игры. Студия стала настоящим мастером создания разнообразных интересных микроисторий.

Недавно один из игроков сделал довольно жуткое открытие во время прохождения бонуса "Объятия любовника". Геймер нашел, кажется, скелет младенца.

Единственное, что возникают вопросы к размеру черепа. Похоже, он принадлежит взрослому человеку. А остальные кости абсолютно детские.

Некоторые геймеры допускают, что такое открытие может быть связано с модой Fallout 4, в котором что-то пошло не так. Так же пока неизвестно, есть ли в этом здании еще какие-то жуткие открытия.