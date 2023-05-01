Геймер сделал жуткое открытие в Red Dead Redemption 2 только после седьмого прохождения

Игрок Red Dead Redemption 2 нашел трагическую историю после семи прохождений игры. Он продемонстрировал, что в игре всегда можно найти еще что-нибудь новое.

Это показывает невероятную детализацию игры. Ведь сколько раз вы ее ни проходили, нельзя быть уверенным, что вы уже увидели все, что педлагает Red Dead Redemption 2.

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Трагическое открытие в Red Dead Redemption 2

История Red Dead Redemption 2 уже считается одной из самых печальных во всем игровом мире. Поскольку это приквел, большинство игроков имеют преимущество знать, чем заканчивается история каждого персонажа. Это может придать дополнительное значение даже малейшей цитате.

Драматическая ирония всего этого есть мощная техника рассказа. Именно ее Rockstar искрометно использует, чтобы вытащить из истории каждую мельчайшую эмоцию. Свидетельством тому является тот факт, что найти что-то новое можно даже во время каждого следующего прохождения.

Так, геймер опубликовал интересное изображение из финала игры, когда Эбигейл говорит Джону взяться за работу над воспитанием их мальчика. Похоже, они стоят на месте своих могил в оригинальной Red Dead Redemption.

Это не большая деталь, но производящая огромное впечатление. Что интересно, на этом же месте Эбигейл и Джон также женятся в Red Dead Redemption 2. Поэтому Rockstar очевидно намеренно возвращается именно в это место в такие моменты.

Многие геймеры в комментариях признаются, что они не знали подобных деталей игры. Это открытие помогло им глубже понять общую историю.