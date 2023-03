Поклонник выложил фото своего творения в сеть, чтобы каждый мог его увидеть. А хотелось бы еще и сыграть.

Игровой автомат Nintendo 64

N64 была культовой домашней консолью Nintendo в конце 1990-х годов. Несмотря на то, что она не достигла таких же продаж, как PlayStation от Sony, такие игры, как Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time и оригинальная Super Smash Bros, помогли показать, на что способна Nintendo, когда дело касается 3D игры.

Игры N64 постоянно переиздавались на платформах Nintendo или в виде ремейков, таких как Star Fox 64 3D на 3DS, через виртуальную консоль на Wii и Wii U, или некоторые из лучших игр Nintendo 64, включенные в пакет расширений Nintendo Switch Online.

Страстный фанат N64 превратил консоль в рабочий аркадный шкаф с четырьмя функциональными контроллерами. Он сделал шкаф из деконструированного N64, подключенного к ЭЛТ-телевизору, и все это поместил в деревянную раму.

Все эти материалы обошлись геймеру примерно в 4500 датских крон. Это примерно 650 долларов США или около 24 тысяч гривен.

Некоторые поклонники выразили заинтересованность в покупке или изготовлении собственных шкафов N64, а Ravnfrausing заявил, что планирует в течение следующих нескольких недель создать пособие по сбору для желающих создать собственные.